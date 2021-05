Governo e Regioni, verso l'intesa sul cronoprogramma delle riaperture. Via libera subito a visite nelle Rsa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Esecutivo e governatori vicino a un accordo anche sul coprifuoco tenendo conto sempre dell'andamento della pandemia. Entro pochi giorni si potranno riprendere le visite nelle residenze sanitarie ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Esecutivo e governatori vicino a un accordo anche sul coprifuoco tenendo conto sempre dell'andamento della pandemia. Entro pochi giorni si potranno riprendere leresidenze sanitarie ...

mariacarla1963 : RT @OrtigiaP: Garante Privacy a Governo: 'Modificare' #greenpass “Entrambi i decreti del Governo su certificati verdi per spostarsi tra Reg… - ZiaCandida : RT @CesareSacchetti: Le regioni vogliono rendere obbligatorio il pass verde per poter vedere i propri cari nelle RSA. Questo ci dà la confe… - Piero42395724 : RT @OrtigiaP: Garante Privacy a Governo: 'Modificare' #greenpass “Entrambi i decreti del Governo su certificati verdi per spostarsi tra Reg… - mapiele : RT @CesareSacchetti: Da più un anno, regioni e governo eseguono coordinatamente gli ordini della cabala e poi fingono di scambiarsi accuse.… - sabribri1977 : RT @OrtigiaP: Garante Privacy a Governo: 'Modificare' #greenpass “Entrambi i decreti del Governo su certificati verdi per spostarsi tra Reg… -