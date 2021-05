Governare il futuro. L’innovazione tecnologica può difenderci dalle sue stesse derive

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (di G. Scorza) Lo sviluppo tecnologico ci mette, tra le altre, a disposizione soluzioni in grado di trasformare la nostra società in una società della sorveglianza di massa nella quale il perseguimento di finalità indiscutibilmente auspicabili, importanti, socialmente preziose giustifica – o sembra talvolta poter e dover giustificare almeno agli occhi di taluno - il ricorso a mezzi e rimedi che minacciano di trasformare la nostra vita in un autentico incubo espropriandoci completamente della nostra privacy. Ma talvolta capita che lo stesso sviluppo tecnologico che crea il problema poi consenta anche di risolverlo a condizione, naturalmente, di porselo e volerlo davvero affrontare. Videosorveglianza e riconoscimento facciale intelligenti, ad esempio, sono applicazioni tecnologiche che, nel solco del principio, per la verità poco moderno e egualmente poco democratico, secondo il quale il ...

Puntata n.37 del podcast di Guido Scorza. Oggi si parla di alcuni problemi prodotti dallo sviluppo tecnologico e come risolverli con gli stessi strumenti ...