Google Stadia: il vicepresidente lascia il progetto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il vicepresidente e responsabile del prodotto Google Stadia ha lasciato l'azienda La piattaforma di cloud gaming sviluppata da Google, si trova ancora una volta sotto i riflettori. Grazie ad essa, gli utenti possono giocare in streaming su vari dispositivi e condividere le proprie sessioni online. Nonostante la grandezza della società statunitense, qualcosa in questo progetto continua a non funzionare. Da quando fu rilasciata infatti, nel novembre 2019, ha perso numerosi componenti importanti del team. Dopo Jade Raymond, la quale ha creato uno studio tutto suo, questa volta a lasciare la famiglia Google Stadia, è stato John Justice, vicepresidente John Justice abbandona la carica di ...

