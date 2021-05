Golf | Chimenti | ' ipotesi Superlega impossibile da realizzare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Siamo contrari all'di unadi, una iniziativa non concordata eda". Sono le parole del presidente della Feder, Franco, che all'Adnkronos ha replicato al progetto con l'Arabia Saudita pronta a sostenere un circuito composto da top player con un miliardo di dollari di investimento. "Se così fosse non ci sarebbe più alcuna regolamentazione: la partecipazione alle Olimpiadi ad esempio è regolata dai valori in campo, non abbiamo una qualificazione ma una ammissione per tutte le nazioni che hanno atleti che occupano una certa posizione in una graduatoria nei circuiti. Così facendo verrebbero a saltare le regole, così come la classifica mondiale", conclude il presidente della Fig.