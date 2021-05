Golf: arabi lanciano la loro Superlega, 1 mld per la nuova competizione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Anche il mondo del Golf sta affrontando la propria versione della Superlega, al momento fallita nel calcio. Un gruppo sostenuto dall’arabia Saudita è pronto a investire 1 miliardo di dollari per lanciare la loro nuova competizione. Per ingaggiare i migliori giocatori vengono offerti fino a 50 milioni di dollari solo per iscriversi. La Super League Golf, sta tentando una serie di stelle del Golf mondiale, tra cui il numero 1 al mondo Dustin Johnson e gli altri vincitori del Major Justin Rose, Phil Mickelson e Bryson Dechambeau, secondo quanto riporta The Sun. Offrire di pagare loro una fortuna in anticipo è una nuova tattica, mirata a testare la lealtà dei giocatori rispetto all’attuale ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Anche il mondo delsta affrontando la propria versione della, al momento fallita nel calcio. Un gruppo sostenuto dall’a Saudita è pronto a investire 1 miliardo di dollari per lanciare la. Per ingaggiare i migliori giocatori vengono offerti fino a 50 milioni di dollari solo per iscriversi. La Super League, sta tentando una serie di stelle delmondiale, tra cui il numero 1 al mondo Dustin Johnson e gli altri vincitori del Major Justin Rose, Phil Mickelson e Bryson Dechambeau, secondo quanto riporta The Sun. Offrire di pagareuna fortuna in anticipo è unatattica, mirata a testare la lealtà dei giocatori rispetto all’attuale ...

