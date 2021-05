Golf, anche qui Superlega: gli arabi offrono un miliardo per la propria competizione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da una Superlega all’altra: da quella (fallita) del calcio a quella del Golf. Promotore questa volta un gruppo dall’arabia Saudita, che mette sul piatto un miliardo di dollari per la nuova competizione. Così come nel calcio, sono disposti dei vantaggi alla sola iscrizione: 50 milioni di dollari offerti ai migliori giocatori per partecipare. Tra i migliori il numero uno al mondo Dustin Johnson e gli altri vincitori del Major Justin Rose, Phil Mickelson e Bryson Dechambeau. E’ tutto vero, come affermato da un agente di un giocatore, che ha chiesto di restare anonimo: “Ho sentito che il fondo totale è di 1 miliardo di dollari, ai ragazzi viene offerto qualcosa tra i 30 ei 50 milioni di sterline per firmare”. Non c’è da specificare che, in caso di successo del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da unaall’altra: da quella (fallita) del calcio a quella del. Promotore questa volta un gruppo dall’a Saudita, che mette sul piatto undi dollari per la nuova. Così come nel calcio, sono disposti dei vantaggi alla sola iscrizione: 50 milioni di dollari offerti ai migliori giocatori per partecipare. Tra i migliori il numero uno al mondo Dustin Johnson e gli altri vincitori del Major Justin Rose, Phil Mickelson e Bryson Dechambeau. E’ tutto vero, come affermato da un agente di un giocatore, che ha chiesto di restare anonimo: “Ho sentito che il fondo totale è di 1di dollari, ai ragazzi viene offerto qualcosa tra i 30 ei 50 milioni di sterline per firmare”. Non c’è da specificare che, in caso di successo del ...

