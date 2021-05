Gli Irregolari di Baker Street: cancellata la serie Netflix (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo appena una stagione, il servizio di streaming Netflix ha annunciato che la serie Gli Irregolari di Baker Street sarà cancellata Tempo di decisioni in quel di Netflix. La nota piattaforma colosso dello streaming ha annunciato che una delle sue recenti produzioni sarà cancellata. Stiamo parlando de Gli Irregolari di Baker Street, serie teen horror/fantasy creata da Tom Bidwell. Gli otto episodi vedevano protagonisti un gruppo di ragazzi della Londra vittoriana malfamata diventare collaboratori dei due detective letterari più famosi al mondo, gli illustrissimi Sherlock Holmes e il dottor John H. Watson. A quanto pare la serie ispirata alla penna di Sir Arthur ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo appena una stagione, il servizio di streamingha annunciato che laGlidisaràTempo di decisioni in quel di. La nota piattaforma colosso dello streaming ha annunciato che una delle sue recenti produzioni sarà. Stiamo parlando de Gliditeen horror/fantasy creata da Tom Bidwell. Gli otto episodi vedevano protagonisti un gruppo di ragazzi della Londra vittoriana malfamata diventare collaboratori dei due detective letterari più famosi al mondo, gli illustrissimi Sherlock Holmes e il dottor John H. Watson. A quanto pare laispirata alla penna di Sir Arthur ...

