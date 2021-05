Gli ex terroristi arrestati a Parigi si presentano in tribunale (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ex brigatista rossa Roberta Cappelli se la prende con un fotoreporter; l'ex Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, berretto, occhiali da sole e mascherina, tira dritto senza rispondere ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ex brigatista rossa Roberta Cappelli se la prende con un fotoreporter; l'ex Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, berretto, occhiali da sole e mascherina, tira dritto senza rispondere ai ...

fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tutti a casa gli ex terroristi rossi a Parigi. Per ognuno gradi diversi di libertà vigilata #ANSA - PiazzapulitaLA7 : Gli ex terroristi rossi “conoscono pezzi del puzzle che sono ancora in ombra, ci diano la verità” Mario Calabresi… - Affaritaliani : Gli ex terroristi arrestati a Parigi si presentano in tribunale - scenarpolitici : RT @alba90yt: @gladiatoremassi Ciao Max, Tu nota, tutti zitti, a parte #REPORT, se non e #OMERTA' che è?? Quando dico, le infiltrazioni… -