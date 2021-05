**Giustizia: slitta avvio iter per commissione inchiesta, no Fi a relatori Pd-Leu** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Si è fermato ancora prima di partire l'iter della proposta di legge per costituire una commissione d'inchiesta sull'uso politico della magistratura. Oggi nella riunione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, Forza Italia ha chiesto che vengano cambiati i relatori della proposta ovvero il dem Stefano Ceccanti e Federico Conte di Leu, indicati dai presidenti Giuseppe Brescia e Mario Perantoni. Una polemica che si trascina da giorni perchè secondo gli azzurri, supportati da Lega e Fdi, i due relatori non sarebbero 'adatti' in quanto non sarebbero favorevoli all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla magistratura. commissione fortemente chiesta dal centrodestra e calendarizzata grazie al sostegno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Si è fermato ancora prima di partire l'della proposta di legge per costituire unad'sull'uso politico della magistratura. Oggi nella riunione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, Forza Italia ha chiesto che vengano cambiati idella proposta ovvero il dem Stefano Ceccanti e Federico Conte di Leu, indicati dai presidenti Giuseppe Brescia e Mario Perantoni. Una polemica che si trascina da giorni perchè secondo gli azzurri, supportati da Lega e Fdi, i duenon sarebbero 'adatti' in quanto non sarebbero favorevoli all'istituzione dellad'sulla magistratura.fortemente chiesta dal centrodestra e calendarizzata grazie al sostegno ...

