Giustizia | botta e risposta Costa-Bazoli su prescrizione e ‘attenuante democratica’

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) –in tema ditra i deputati Enrico, di Azione, e Andrea, del Pd. “Un emendamento del Pd al ddl penale -scrive il primo su Twitter- prevede che se il processo dura un tempo irragionevole non c’è più, ma il condannato ha diritto a uno sconto di pena. Così i magistrati ritardatari avranno la coscienza a posto e se la prenderanno ancora più comoda. Si chiameràdemocratica'”. “Quella che l’onorevole, con sufficienza, definisce ‘l’attenuante, è un rimedio -replica l’esponente Dem- alla eccessiva durata del processo che riduce la pena al condannato sul presupposto che un processo troppo lungo è esso stesso una anticipazione della pena. ...

AlexGiudetti : RT @razorblack66: L'ENNESIMA PORCATA DEL PD SEMPRE A FAVORE DEI DELINQUENTI , OVVIO.... @iosoioevoi @AlexGiudetti

Intanto ieri altra giornata die risposta fra Pd e Carroccio: il presidente della commissionedi Palazzo Madama e relatore della legge, il leghista Andrea Ostellari, ha annunciato che ...Altro che voglia di confrontarsi, la Lega ha preso in ostaggio la commissionedel Senato ...e risposta tra il senatore leghista Andrea Ostellari e Alessandro Zan . "Fedez? - dice ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Botta e risposta in tema di giustizia tra i deputati Enrico Costa, di Azione, e Andrea Bazoli, del Pd. "Un emendamento del Pd al ddl penale -scrive il primo su Twitter- prev ...E' braccio di ferro nella maggioranza sulla legge contro l'omofobia, calendarizzata in commissione Giustizia al Senato. Il 'tornado' Fedez, che dal palco del primo maggio ha cercato di tirare la volat ...