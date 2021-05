Giulia Salemi giornalista? Insieme alla “collega Cesara Buonamici” è pronta per il tg | la FOTO non lascia dubbi

MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - Stefycr7 : RT @CheDonnait: Brava Giulia Salemi! Sempre pronta a dare il buon esempio. #prelemi - basstadrama : RT @_heysestra: Dayane Mello mente spudoratamente e Giulia Salemi ?? #mellos #prelemi #daylia - bemit24 : RT @nailsofsugar: Dai un'occhiata al video di Giulia Salemi! #TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

'Bambola bella'.in rosa è un incanto per gli occhi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto pubblicato su Instagramè stata una delle ...La modella ed influencerha rivelato in quali rapporti è con l'ex gieffino Tommaso Zorzi. Scopriamo insieme cosa ha detto. La vita privata e professionale disembra stia andando molto bene. ...Mentre Cecilia Rodriguez faceva il tifo per Ignazio Moser, che a quanto pare risulta essere la sua nuova fiamma. LEGGI ANCHE => “Violentata l’intimità casalinga”: duro colpo per Ignazio Moser e Cecili ...Il TG Pettegola non poteva non parlare dell'incontro tra Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli, ma attenzione: nulla è come sembra.