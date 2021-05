Giulia De Lellis, il gesto conquista i followers: pioggia di commenti, mai fatto prima d’ora (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giulia De Lellis, il gesto compiuto sul suo canale social ufficiale ha conquistato davvero tutti: pioggia di commenti per lei. È la vera e propria regina di Instagram, Giulia De Lellis. Con un profilo social che vanta quasi 5 milioni di followers, l’ex corteggiatrice è, senza alcun dubbio, una delle influencer italiane più amate e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 maggio 2021)De, ilcompiuto sul suo canale social ufficiale hato davvero tutti:diper lei. È la vera e propria regina di Instagram,De. Con un profilo social che vanta quasi 5 milioni di, l’ex corteggiatrice è, senza alcun dubbio, una delle influencer italiane più amate e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CapaldoG : RT @discoveryplusIT: In amore vale ogni mezzo e i single di @loveislanditaly sono pronti a tutto per raggiungere la meta! ?????????? Giulia… - DiscoveryItalia : RT @discoveryplusIT: In amore vale ogni mezzo e i single di @loveislanditaly sono pronti a tutto per raggiungere la meta! ?????????? Giulia… - MatteoSelfinio : RT @discoveryplusIT: In amore vale ogni mezzo e i single di @loveislanditaly sono pronti a tutto per raggiungere la meta! ?????????? Giulia… - LIDAMUGNAI : RT @corrierefirenze: Carrara, il nuovo shooting di Giulia #DeLellis nella candida cava di Calocara - corrierefirenze : Carrara, il nuovo shooting di Giulia #DeLellis nella candida cava di Calocara -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis 'Bellezza disarmante'. Giulia De Lellis manda in tilt il web con una 'Bellezza disarmante'. Giulia De Lellis manda in tilt il web con una foto. La bellissima influencer ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto che ha pubblicato Giulia De Lellis è una delle influencer è una delle donne ...

Giulia De Lellis pelle, il video senza trucco diventa virale Influencer, scrittrice, attrice, modella e futura conduttrice di Love Island , Giulia De Lellis , in prima pagina in queste ore per lo sfogo social contro la maxi reunion milanese dei tifosi interisti, ha condiviso con i suoi fan un video molto gradito, nel quale appare ...

Carrara, il nuovo shooting di Giulia De Lellis nella candida cava di Calocara Corriere Fiorentino Iannone furioso: il pilota perde le staffe, la verità sulla sua vita sentimentale Momento alquanto movimentato per Andrea Iannone che dopo aver incassato la squalifica di quattro anni per doping – che gli è valsa uno stop forzato dalle corse motociclistiche – si è buttato a capofit ...

Chi è Ginevra Francesconi? Età, attrice, biografia, carriera, social Ginevra Francesconi nata a Sora (Frosinone) il 22 aprile 2003, è del segno zodiacale Toro. E' una giovane attrice, ha le idee chiare sul suo futuro ...

'Bellezza disarmante'.Demanda in tilt il web con una foto. La bellissima influencer ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto che ha pubblicatoDeè una delle influencer è una delle donne ...Influencer, scrittrice, attrice, modella e futura conduttrice di Love Island ,De, in prima pagina in queste ore per lo sfogo social contro la maxi reunion milanese dei tifosi interisti, ha condiviso con i suoi fan un video molto gradito, nel quale appare ...Momento alquanto movimentato per Andrea Iannone che dopo aver incassato la squalifica di quattro anni per doping – che gli è valsa uno stop forzato dalle corse motociclistiche – si è buttato a capofit ...Ginevra Francesconi nata a Sora (Frosinone) il 22 aprile 2003, è del segno zodiacale Toro. E' una giovane attrice, ha le idee chiare sul suo futuro ...