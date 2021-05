Giudici e Casaleggio | il Movimento Cinquestelle ripiomba nel caos Di Maio nel mirino

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Da un lato i, dall'altro l'Associazione Rousseau: per il5 stelle senza pace un'altra giornata di passione. A Cagliari la Corte d'Appello respinge come inammissibile il reclamo del capo politico reggente Vito Crimi contro la nomina di un "curatore speciale" da parte del Tribunale. Il caso è quello della consigliera regionale stellata Carla Cuccu, espulsa, che contesta la legittimità delle decisioni in assenza di un vertice legittimato, dopo il voto sullo Statuto che ha prefigurato un Comitato direttivo a 5 al posto del capo politico. Il quale invece, forte di un parere del garante Beppe Grillo, ha continuato a esercitare i suoi poteri, accompagnando la fase di "studio" del progetto di rifondazione affidato dallo stesso Grillo all'ex premier Conte.La conseguenza della decisione della Corte - che pure ha precisato che il "curatore" è ...

patriziadegioia : RT @globalistIT: - Stefano67504474 : RT @globalistIT: - mariamacina : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Giudici Casaleggio

Per il Movimento 5 stelle un'altra giornata movimentata: da un lato i, dall'altro l'Associazione Rousseau. A Cagliari la Corte d'Appello ha respinto come ...espulsione - è che Davide...Da un lato i, dall'altro l'Associazione Rousseau: per il Movimento 5 stelle senza pace un'altra giornata ...al procedimento aperto da Cuccu contro la sua espulsione - è che Davide...A Cagliari la Corte d'Appello respinge come inammissibile il reclamo del capo politico reggente Vito Crimi contro la nomina di un "curatore speciale". E sul fronte ...05 maggio 2021Da un lato i giudici, dall'altro l'Associazione Rousseau: per il Movimento 5 stelle senza pace un'altra giornata di passione. A Cagliari la Corte d'Appello respinge ...