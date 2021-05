Giù morti e ricoveri, nuovo record di vaccini nelle ultime 24 ore: riaperture e coprifuoco, cosa aspettano? (Di mercoledì 5 maggio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se il vero banco di prova sarà la prossima settimana, quando si vedranno i primi effetti delle riaperture avvenute lo scorso 26 aprile. Se i dati dovessero confermarsi buoni, allora le riaperture potrebbero subire una nuova accelerazione: in particolare potrebbe finalmente essere abolito il coprifuoco, o quantomeno prorogato dalle 22 alle 23, come era stato chiesto dalle Regioni. Il bollettino di oggi, mercoledì 5 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 10.585 contagiati, 10.072 guariti e 267 morti su 327.169 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,2 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La notizia migliore arriva dalla campagna di vaccinazione, che nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se il vero banco di prova sarà la prossima settimana, quando si vedranno i primi effetti delleavvenute lo scorso 26 aprile. Se i dati dovessero confermarsi buoni, allora lepotrebbero subire una nuova accelerazione: in particolare potrebbe finalmente essere abolito il, o quantomeno prorogato dalle 22 alle 23, come era stato chiesto dalle Regioni. Il bollettino di oggi, mercoledì 5 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 10.585 contagiati, 10.072 guariti e 267su 327.169 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,2 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La notizia migliore arriva dalla campagna di vaccinazione, che...

Libero_official : Il #bollettino del 5 maggio: 10.585 contagiati, 10.072 guariti e 267 morti. Scendono anche i ricoveri, oltre 600mil… - Ansa_ER : Covid: in Emilia-Romagna 561 nuovi casi e 17 morti. Sono quasi 13mila le vittime da inizio pandemia, giù i ricoveri… - Giu_8 : RT @brema82: Diciotto morti nelle prime sei ore e mezza a #Returnal. Alcune run buttate un po' lì alla come viene viene, ma l'ultima mi ha… - BloccatiC : @ItaliaRecord @grotondi Apponto so tutti morti da calenda in giù nessuno li vota più - ChiaCors : RT @FMCROfficial: Sheva dal suo libro: 'Dal centrocampo al dischetto mi è venuto in mente di tutto, infanzia, Chernobyl, gli amici morti. H… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù morti Sarno, ventitrè anni fa la frana che uccise 137 persone. Era il 5 maggio 1998 ...a caldo ai microfoni dell'unica emittente televisiva presente sul posto quando iniziò a venire giù ... Troppi gli oltre 160 morti distribuiti tra i vari paesi, 137 dei quali nella sola Sarno, il centro ...

Coronavirus in Italia, 9.116 contagi e 305 morti, giù il tasso di positività al 2,9%: bollettino 4 maggio Nella tabella si fa riferimento ad altri 16 morti. I guariti sono stati 1.614 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Verona a 227, Venezia a 136 e Treviso a 132. ...

Covid: 13.446 nuovi casi e 263 morti, il tasso di positività giù al 4% AGI - Agenzia Italia ...a caldo ai microfoni dell'unica emittente televisiva presente sul posto quando iniziò a venire... Troppi gli oltre 160distribuiti tra i vari paesi, 137 dei quali nella sola Sarno, il centro ...Nella tabella si fa riferimento ad altri 16. I guariti sono stati 1.614 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Verona a 227, Venezia a 136 e Treviso a 132. ...