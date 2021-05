Giro d’Italia, debutta la bici col telaio da 1 kg (Di mercoledì 5 maggio 2021) A tre giorni dal via al Giro d’Italia edizione numero 104, svelata la bici che verrà utilizzata nella prova d’apertura, la cronometro di Torino l’8 maggio, dai team Movistar e Alpecin-Fenix. Si tratta di una Canyon speciale con estensioni regolabili per una posizione il più avanzata possibile. Ma a raggiungere il record prima ancora di partire è il peso del telaio, che supera di 30 grammi il chilo: una leggerezza eccezionale che spinge l’azienda tedesca che vende solo online, recentemente acquisita da un fondo belga, a dichiarare sul suo sito che la bici è “rigorosamente conforme al regolamento Uci”, che non ammette la gara al ribasso del peso dei mezzi da corsa per ragioni di sicurezza. La bicicletta pesa in tutto 8,6 kg, la metà di una normale bicicletta per uso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) A tre giorni dal via aledizione numero 104, svelata lache verrà utilizzata nella prova d’apertura, la cronometro di Torino l’8 maggio, dai team Movistar e Alpecin-Fenix. Si tratta di una Canyon speciale con estensioni regolabili per una posizione il più avanzata possibile. Ma a raggiungere il record prima ancora di partire è il peso del, che supera di 30 grammi il chilo: una leggerezza eccezionale che spinge l’azienda tedesca che vende solo online, recentemente acquisita da un fondo belga, a dichiarare sul suo sito che laè “rigorosamente conforme al regolamento Uci”, che non ammette la gara al ribasso del peso dei mezzi da corsa per ragioni di sicurezza. Lacletta pesa in tutto 8,6 kg, la metà di una normalecletta per uso ...

