Giro d’Italia a nuoto senza una gamba per sfidare la disabilità: il sogno di Salvatore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Salvatore Cimmino, 56 anni, all’età di 15 anni subì l’amputazione di una gamba, dal femore in giù, per via di un osteosarcoma. Ora per sensibilizzare la società sui diritti dei disabili gira il mondo a nuoto. “Immaginiamo un mondo libero da barriere fisiche e sociali dove ogni persona possa prosperare – scrive Salvatore sui social – . Immaginiamo un mondo accessibile e plurale ad un’educazione e ad un’assistenza sanitaria di qualità, alla protezione sociale dove il benessere venga assicurato”. Parte sabato prossimo, da Ventimiglia, il Giro d’Italia a nuoto di Salvatore, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma romano di adozione. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sui ritardi nell’applicazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –Cimmino, 56 anni, all’età di 15 anni subì l’amputazione di una, dal femore in giù, per via di un osteosarcoma. Ora per sensibilizzare la società sui diritti dei disabili gira il mondo a. “Immaginiamo un mondo libero da barriere fisiche e sociali dove ogni persona possa prosperare – scrivesui social – . Immaginiamo un mondo accessibile e plurale ad un’educazione e ad un’assistenza sanitaria di qualità, alla protezione sociale dove il benessere venga assicurato”. Parte sabato prossimo, da Ventimiglia, ildi, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma romano di adozione. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sui ritardi nell’applicazione ...

giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - Cyclingnewsfeed : Giro d’Italia 2021: The Essential race preview - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO VINCENZO NIBALI PARTECIPERÀ AL GIRO D'ITALIA LO HA ANNUNCIATO IL SUO TEAM, LA TREK-SEGAFREDO… - MIPiemonte : ?? SS20 - Del Colle Di Tenda E Di Valle Roja ? Chiusura tratto stradale dal 09/05/21 fra Racconigi e Carmagnola - SS… - MIPiemonte : ?? SP141 (TO) - di Castagnole Piemonte ? Chiusura tratto stradale dal 09/05/21 fra None e SP129-Pancalieri in entram… -