Giro d’Italia 2021: tutti gli sponsor. Le migliori aziende del Bel Paese sostengono l’evento (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 rappresenta una vetrina importante per diverse aziende che hanno deciso di dare fiducia alla Corsa Rosa per entrare nelle case di tutti gli italiani promuovendo i propri prodotti e servizi. Ben 65 partner commerciali sosterranno a vario titolo la prestigiosa corsa a tappe che si disputerà da sabato 8 maggio (via da Torino con una cronometro individuale) a domenica 30 maggio (altra prova contro il tempo a Milano). Partiamo dagli sponsor di maglia: Enel per la rosa (classifica generale), Banca Mediolanum per l’azzurra (classifica degli scalatori), Segafredo Zanetti per la ciclamino (classifica a punti), Intimissimi uomo per quella bianca (classifica giovani). Energia, banche, caffè e abbigliamento per le varie casacche ma tra i top sponsor ci sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilrappresenta una vetrina importante per diverseche hanno deciso di dare fiducia alla Corsa Rosa per entrare nelle case digli italiani promuovendo i propri prodotti e servizi. Ben 65 partner commerciali sosterranno a vario titolo la prestigiosa corsa a tappe che si disputerà da sabato 8 maggio (via da Torino con una cronometro individuale) a domenica 30 maggio (altra prova contro il tempo a Milano). Partiamo daglidi maglia: Enel per la rosa (classifica generale), Banca Mediolanum per l’azzurra (classifica degli scalatori), Segafredo Zanetti per la ciclamino (classifica a punti), Intimissimi uomo per quella bianca (classifica giovani). Energia, banche, caffè e abbigliamento per le varie casacche ma tra i topci sono ...

