Giro d’Italia 2021 | percorso | orario di partenza e di arrivo delle 21 tappe

Il Giro d'Italia 2021 scatterà sabato 8 maggio con la cronometro individuale a Torino e si concluderà domenica 30 maggio con un'altra prova contro il tempo a Milano: 21 tappe con la partenza dal capoluogo piemontese e l'arrivo nel capoluogo meneghino, nel mezzo tante salite ma anche due cronometro e spettacolo assicurato con la super sfida tra i tanti big presenti. Si preannuncia una Corsa Rosa davvero molto appassionante e avvincente, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Il Giro d'Italia è davvero un evento di costume che fa parte del nostro Paese, un appuntamento tradizionale che non ha solo caratteristiche sportive ma che funge anche da volano per la promozione turistica con paesaggi, storia, cultura enogastronomica sempre al centro ...

