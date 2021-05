Giro d’Italia 2021: il ritorno di Remco Evenepoel. Le condizioni del fenomeno e cosa aspettarsi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Remco Evenepoel farà il suo esordio stagionale sabato nella prima frazione del Giro d’Italia 2021. L’enfant prodige belga riattaccherà il numero alla schiena per la prima volta da quando si infortunò al Giro di Lombardia 2020. Per quanto concerne le sue condizioni fisiche, Remco dovrebbe essere completamente guarito. Il vincitore della Clasica de San Sebastian 2019 è tornato ad allenarsi tre mesi fa e non ha mai avuto alcun tipo di intoppo. Il fatto che non abbia preso parte ad alcuna gara prima della Corsa Rosa è dovuto, probabilmente, al voler evitare un eventuale stop dovuto al Covid. Tanti uomini da grandi giri, infatti, in questa stagione hanno deciso di saltare le corse di avvicinamento al grande Giro di riferimento per questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)farà il suo esordio stagionale sabato nella prima frazione del. L’enfant prodige belga riattaccherà il numero alla schiena per la prima volta da quando si infortunò aldi Lombardia 2020. Per quanto concerne le suefisiche,dovrebbe essere completamente guarito. Il vincitore della Clasica de San Sebastian 2019 è tornato ad allenarsi tre mesi fa e non ha mai avuto alcun tipo di intoppo. Il fatto che non abbia preso parte ad alcuna gara prima della Corsa Rosa è dovuto, probabilmente, al voler evitare un eventuale stop dovuto al Covid. Tanti uomini da grandi giri, infatti, in questa stagione hanno deciso di saltare le corse di avvicinamento al grandedi riferimento per questo ...

