Giro d'Italia 2021, debutta la bicicletta Speedmax! Modello rivoluzionario da crono: risparmia watt, peso piuma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Giro d'Italia 2021 si aprirà con una cronometro individuale per le vie di Torino nella giornata di sabato 8 maggio e proprio la prima tappa della Corsa Rosa terrà a battesimo una bicicletta rivoluzionaria. Si tratta della nuova Speedmax CFR TT Disc realizzata da Canyon, la rappresentante dell'ultima generazione delle biciclette da cronometro, pensata in ogni dettaglio aerodinamico e con un pregevole rapporto rigidità/peso. Il mezzo è stato pensato per battere ogni record e frantumare il tempo. Ne potranno beneficiare gli atleti di Team Movistar e Alpecin-Fenix (presenti al Giro d'Italia), ma anche quelli di Arkea-Samsic e Canyon/Sram Racing in altre occasioni. La nuovissima Speedmax è stata costruita appositamente per fendere l'aria ...

