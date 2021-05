Gioventù Nazionale compie sette anni | è la voce dei giovani patrioti italiani contro l’omologazione

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 maggio 2021). Forse sono ancora pochi rispetto alla lunga storia politica di cui ci siamo fatti testimoni ed eredi. Ma son tanti rispetto al tempo pazzo che viviamo, piegato dalla disillusione e dal disimpegno. Sta di fatto che la prova del tempo vogliamo vincerla. Vogliamo diventare un punto di riferimento certo nell’immaginario dei. Vogliamo mettere al riparo la rigenerazione che, di volta in volta, di militante e militante, cambia i volti dima non la sua aspirazione fondamentale. Vogliamo essere puntuali lettori del presente per prendere di petto un futuro troppo spesso senza certezze. Vogliamo dare forza alladella nostra generazione, acciuffando per mano i nostri ...