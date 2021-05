Giostra e le altre, periferie che lo Stato ha 'dismesso' (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - La storia del quartiere Giostra, a Messina, è la storia delle periferie italiane, in cui lo Stato ha "messo distanza tra sè e i cittadini di quel quartiere" e adesso cerca di colmarla attraverso operazioni di polizia. Ha colpito un territorio tra i più poveri di Messina ma anche quello in cui la criminalità riesce ad avere grande forza, infatti, l'operazione "Market place" condotta dalla Squadra Mobile peloritana, sfociata in 52 arresti. Tra le palazzine popolari di via Seminario Estivo, ha scoperto l'indagine coordinata dalla Dda, si trovava la centrale dello spaccio di droga gestita da due organizzazioni. "Una vera e propria roccaforte", ha definito il gip il complesso di case controllate da telecamere, vedette e dal passaparola sia tra condomini che attraverso i clienti. La via Seminario Estivo si trova a ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - La storia del quartiere, a Messina, è la storia delleitaliane, in cui loha "messo distanza tra sè e i cittadini di quel quartiere" e adesso cerca di colmarla attraverso operazioni di polizia. Ha colpito un territorio tra i più poveri di Messina ma anche quello in cui la criminalità riesce ad avere grande forza, infatti, l'operazione "Market place" condotta dalla Squadra Mobile peloritana, sfociata in 52 arresti. Tra le palazzine popolari di via Seminario Estivo, ha scoperto l'indagine coordinata dalla Dda, si trovava la centrale dello spaccio di droga gestita da due organizzazioni. "Una vera e propria roccaforte", ha definito il gip il complesso di case controllate da telecamere, vedette e dal passaparola sia tra condomini che attraverso i clienti. La via Seminario Estivo si trova a ...

