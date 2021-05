Giornata mondiale della Croce Rossa: sabato Porta San Giacomo si illumina di rosso (Di mercoledì 5 maggio 2021) sabato 8 maggio dalle 20 alle 24 Porta San Giacomo, in città alta, si illuminerà di rosso per celebrare la Giornata mondiale della Croce Rossa: un gesto simbolico per ringraziare i 150mila volontari italiani e i quasi 100 milioni nel mondo. Per l’occasione sulla facciata principale di Palazzo Frizzoni verrà anche esposta la bandiera della Croce Rossa, che il presidente del Comitato di Bergamo Maurizio Bonomi consegnerà personalmente mercoledì pomeriggio al sindaco Giorgio Gori. “La Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021)8 maggio dalle 20 alle 24San, in città alta, si illuminerà diper celebrare la: un gesto simbolico per ringraziare i 150mila volontari italiani e i quasi 100 milioni nel mondo. Per l’occasione sulla facciata principale di Palazzo Frizzoni verrà anche esposta la bandiera, che il presidente del Comitato di Bergamo Maurizio Bonomi consegnerà personalmente mercoledì pomeriggio al sindaco Giorgio Gori. “Lae Mezzaluna, istituita l’8 maggio in occasione ...

