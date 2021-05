Giornata contro la pedofilia | la Polizia postale | “Nel 2020 reati online +77% | toccato l’apice con la pandemia E si abbassa l’età delle vittime”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’isolamento sociale, la monotonia, l’impossibilità di avere relazioni che non siano mediate da uno schermo. A causa delladi Covid-19, i bambini e i ragazzi si sono trovati a utilizzare sempre di più la tecnologia e la Rete. Ma proprio questa è tra le cause dell’importante incremento deii minori: pedopornografia, adescamento, estorsioni sessuali, revenge porn, cyberbullismo e truffe sono le aggressioni subite dai più piccoli. In occasione dellanazionalelae la pedopornografia, che si tiene il 5 maggio, laha rilasciato i dati del fenomeno. Neli casi in cui sono stati compiuti...