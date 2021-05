pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: GionnyScandal e la (difficile) missione di riportare il pop punk nelle classifiche dominate dalla trap: Invece di insu… - pairsonnalitesF : GionnyScandal e la difficile missione di riportare il pop punk nelle classifiche dominate dalla trap: ... (non solo… - pairsonnalitesF : GionnyScandal e la (difficile) missione di riportare il pop punk nelle classifiche dominate dalla trap: Invece di i… - pairsonnalitesF : [ Stigmabase IT ] GionnyScandal e la (difficile) missione di riportare il pop punk nelle classifiche dominate dalla… - pairsonnalitesF : GionnyScandal e la (difficile) missione di riportare il pop punk nelle classifiche dominate dalla trap: Invece di i… -

Ultime Notizie dalla rete : GionnyScandal difficile

Il 7 maggio esce "Anti", un disco con un forte messaggio di libertà (non solo musicale): "Invece di insultare persone dello stesso sesso che si baciano, i ragazzi farebbero bene a prendere una ...Gemitaiz sempre sul pezzo! Marcondiro - Voto 6,75 -da etichettare. Pop - folk ... Divertente!- Voto 6,00 - Niente non riesco a decifrarlo. Non mi convince!Il 7 maggio esce «Anti», un disco con un forte messaggio di libertà (non solo musicale): «Invece di insultare persone dello stesso sesso che si baciano, i ragazzi farebbero bene a prendere una chitarr ...Senza veli, solo con la sua chitarra. La ribellione a suon di pop-punk nell’ottavo album di GionnyScandal in uscita il 7 maggio: Anti ...