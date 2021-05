Giallo a Parma: 20enne trovato morto con ferite d’armi da taglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo di Daniele Tanzi, ventenne di Casalmaggiore (Cremona), è stato ritrovato la mattina di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, in un vecchio mulino abbandonato in via Volturno, a Parma, con alcune ferite da arma da taglio all’addome. La squadra mobile arrivata sul posto sta indagando per omicidio. A dare l’allarme è stata la fidanzata di Tanzi, che si trovava con il ragazzo nella struttura abbandonata. Le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, con loro ci sarebbe stata una terza persona, che si trova in questura per l’interrogatorio: si tratterebbe dell’ex fidanzato della ragazza. Il mulino di via Volturno viene talvolta utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora. Attualmente gli agenti della Scientifica sono alla ricerca dell’arma delitto, probabilmente gettata ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il corpo di Daniele Tanzi, ventenne di Casalmaggiore (Cremona), è stato rila mattina di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, in un vecchio mulino abbandonato in via Volturno, a, con alcuneda arma daall’addome. La squadra mobile arrivata sul posto sta indagando per omicidio. A dare l’allarme è stata la fidanzata di Tanzi, che si trovava con il ragazzo nella struttura abbandonata. Le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, con loro ci sarebbe stata una terza persona, che si trova in questura per l’interrogatorio: si tratterebbe dell’ex fidanzato della ragazza. Il mulino di via Volturno viene talvolta utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora. Attualmente gli agenti della Scientifica sono alla ricerca dell’arma delitto, probabilmente gettata ...

