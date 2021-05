Gf Vip 5 | Dayane Mello pizzicata con Mario Balotelli! E alla domanda dei giornalisti risponde così

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Che traBalotelli eci fosse ancora qualcosa in sospeso lo si era capito già nei mesi in cui la modella brasiliana è stata reclusa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5:, infatti, aveva affermato di sentirsi ancora legata al calciatore e di conservare un bellissimo ricordo dei momenti trascorsi insieme. Una volta conclusasi la sua esperienza all’interno del reality, laaveva risposto sempre in modo molto vago alle domande circa la sua vita sentimentale e soprattutto circa un suo riavvicinamento con Balotelli. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola a partire da oggi, ha però sorpreso i due insieme in circostanze che non sembrano lasciare dubbi circa la natura del loro rapporto:, ...