Germania | smantellata Ansaar International | organizzazione «umanitaria» che aiutava i terroristi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ministro dell'Interno federale tedesco Horst Seehofer (CSU) questa mattina ha deciso di mettere fuori legge l'associazione islamica "" e nel darne notizia su Twitter il sup portavoce Steve Alter ha affermato "Se vuoi combattere il terrore, devi prosciugare le tue fonti di denaro". La decisione è arrivata mentre è in corso una gigantesca operazione antiterrorismo in Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Amburgo, Renania settentrionale-Vestfalia, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein e Assia dove sono state perquisite 70 proprietà. Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, l'ONG è accusata di aver raccolto fondi con l'intenzione di girare il denaro a gruppici all'estero, in particolare ai jihadisti di Hay'at Tahrir al-Sham (già Fronte Al-Nusra in Siria) , ai ...