Geostorm | la trama del film con Gerard Butler in onda in tv mercoledì 5 maggio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) In prima serata2021 alle ore 21:20 su Italia 1 sarà trasmesso il(2017). Il cast e ladelcon: il cast deltrasmesso su Italia 12021è undi genere action e catastrofico uscito nel 2017 e distribuito nelle sale italiane dal 1 novembre dello stesso anno. Il regista delè Dean Devlin, autore tra gli altri del notodi fantascienza Stargate del 1994. Il cast delvede, che ha ottenuto il riconoscimento mondiale per la sua ...

zazoomblog : Geostorm film stasera in tv 5 maggio: cast trama streaming - #Geostorm #stasera #maggio: #trama -

Ultime Notizie dalla rete : Geostorm trama

Popcorn TV

Barely Lethal - 16 anni e spia - 21:15 Sky Cinema Flight - 21:00 Iris- 21:20 Italia 1 Il ... Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini, Alessandro Gassman, Laura MoranteSe ...Dopo una serie di disastri naturali senza precedenti, i leader mondiali hanno messo a punto ...Sturgess ) intraprendere una missione spaziale per impedire che una tempesta epocale - una, ...Geostorm - In prima serata mercoledì 5 maggio 2021 su Italia 1 sarà trasmesso il film Geostorm (2017). Scopriamo insieme il cast e la trama del film action catastrofico.Geostorm è il film stasera in tv con Gerard Butler. Scopri trama, cast, trailer e dove vedere il film in streaming.