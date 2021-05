Gazzetta: il ritorno di Mou in Italia farà alzare l’asticella ai club con le panchine in bilico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro commenta la notizia di Mourinho nuovo allenatore della Roma. “Neanche la vittoria di uno scudetto avrebbe permesso alla Roma di finire su tutte le prime pagine dei giornali e dei siti Italiani e mondiali, quanto l’annuncio bomba dell’ingaggio di José Mourinho”. Con l’ingaggio dello Special one, il club giallorosso “mette a segno forse il colpo più importante e mediatico della sua storia, prendendo uno dei tecnici più vincenti di sempre”. Ma il ritorno di Mou in Italia non rilancia solo la Roma, ma l’intero campionato di Serie A. “Perché farà alzare l’asticella alle società con le panchine in bilico. Crescono ora le aspettative delle altre tifoserie e cadono di colpo piste ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sulladello Sport Andrea Di Caro commenta la notizia di Mourinho nuovo allenatore della Roma. “Neanche la vittoria di uno scudetto avrebbe permesso alla Roma di finire su tutte le prime pagine dei giornali e dei sitini e mondiali, quanto l’annuncio bomba dell’ingaggio di José Mourinho”. Con l’ingaggio dello Special one, ilgiallorosso “mette a segno forse il colpo più importante e mediatico della sua storia, prendendo uno dei tecnici più vincenti di sempre”. Ma ildi Mou innon rilancia solo la Roma, ma l’intero campionato di Serie A. “Perchéalle società con lein. Crescono ora le aspettative delle altre tifoserie e cadono di colpo piste ...

