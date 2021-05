Galaxy F22 in lavorazione | altro smartphone 5G super economicoHDblog it

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La serie F è esclusiva per l’India, ma ci permette di aggiungere unpiccolo tassello alla ‘sagaA22’.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

HDblog : Samsung Galaxy F22 in lavorazione: altro smartphone 5G super economico -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy F22

Telefonino.net

Disponibili su :S20 FE 5G a 540 euro eS20 FE a 608 euro . (aggiornamento del 05 maggio 2021, ore 12:24) 2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco VIA FONTE Notizie Relazionate ...Samsungè in lavorazione, dicono le voci di corridoio. E secondo le fonti di SamMobile dovrebbe essere una sorta di variante delA22, che a sua volta non è ancora stato ufficializzato. La ...La serie F è esclusiva per l'India, ma ci permette di aggiungere un altro piccolo tassello alla 'saga Galaxy A22'.Secondo quanto si apprende, sembra che il Galaxy F22 sarà uno smartphone super economico pensato per il mercato indiano; arriverà anche in Europa?