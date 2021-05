Gaetano Manfredi candidato, le prime dichiarazioni da leader del centrosinistra e del M5S napoletano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Oggi era segnato sul calendario come il giorno della presentazione del documento politico attorno al quale si riconosce il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni comunali di Napoli. Ma questo 5 maggio sarà ricordato, con tutta probabilità, anche per le prime dichiarazioni da candidato sindaco proprio di quella parte politica di Gaetano Manfredi. L’ex rettore della Federico II nonchè ex ministro del Conte 2, oggi, per la prima volta, ha parlato di Napoli. Con i toni di chi si appresta ad accendere i motori e partire alla conquista di Palazzo San Giacomo. “Io candidato? – ha detto a margine di un incontro con Autostrade per la nuova academy di formazione – Il tema è la città, non chi la guida. Quindi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Oggi era segnato sul calendario come il giorno della presentazione del documento politico attorno al quale si riconosce ile il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni comunali di Napoli. Ma questo 5 maggio sarà ricordato, con tutta probabilità, anche per ledasindaco proprio di quella parte politica di. L’ex rettore della Federico II nonchè ex ministro del Conte 2, oggi, per la prima volta, ha parlato di Napoli. Con i toni di chi si appresta ad accendere i motori e partire alla conquista di Palazzo San Giacomo. “Io? – ha detto a margine di un incontro con Autostrade per la nuova academy di formazione – Il tema è la città, non chi la guida. Quindi ...

