Forestazione urbana | duemila nuovi alberi a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - È stato inaugurato oggi il progetto realizzato tra marzo e aprile nel Municipio VIII diche ha portato alla messa a dimora di 2.000 giovani, grazie al sostegno della Cooperativa multiservizi dell'energia Cpl Concordia nell'ambito del programma 'Earth Care - our Present for Future'. L'intervento dirientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente con lo scopo di riqualificare il territorio italiano e tutelare i boschi esistenti. Il progetto ha interessato nello specifico 4 aree all'interno del Municipio VIII diCapitale dislocate tra il Parco del Tintoretto, il Parco della Solidarietà Don Picchi, in Via Cristoforo Colombo, l'area dello Skate park a San Paolo e l'area verde in via Laurentina. Le zone si ...