Fonseca, gli ultimi giorni a Roma: "Per me la professionalità è sacra" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il tecnico giallorosso alla vigilia del match contro il Manchester United ha parlato di presente e futuro: ecco le sue parole su Mourinho Sono giorni molti intensi in casa Roma. L'annuncio dell'addio di Fonseca, e quello dell'arrivo in panchina di José Mourinho hanno acceso i riflettori sulla squadra capitolina. Giallorossi che inoltre hanno in programma domani il decisivo impegno di Europa League contro il Manchester United, e proprio su questo e sul futuro ha parlato il tecnico portoghese nella consueta conferenza stampa di vigilia. Domani all'Olimpico, alla Roma servirà, tuttavia, un'impresa titanica per agguantare la finalissima di Danzica. Il pesante 6-2 subito nella gara d'andata all'Old Trafford è un risultato che lascia poche chances alla squadra di Fonseca che dovrà vincere con 4 gol ...

