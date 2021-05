Foggia | giochi e colori donati al reparto di pediatria del Riuniti

(Di mercoledì 5 maggio 2021)- Grazie all'organizzazione di volontariato 'L'Ottagono di' , in collaborazione con SOL. ID Onlus, è stato donato oggi un importante quantitativo di materiale ludico - didattico alla ...

...di materiale ludico - didattico alla Struttura complessa di Pediatria del Policlinico Riuniti di diretta dal prof. Angelo Campanozzi. Si tratta, precisa una nota, di libri, e ... oggi, grazie all'organizzazione di volontariato 'L'Ottagono di' del presidente Matteo ... Libri, e cancelleria per i piccolini ricoverati che potranno così trascorrere momenti più lieti e ... Policlinico Riuniti Foggia: donato materiale didattico alla Pediatria. 05/05/2021. I gesti di solidarietà e di affetto non mancano mai nei confronti del nostro Policlinico: oggi, ...