Fogarty su Rossi | ' Senza elettronica vincerebbe ancora | MotoGP livellata'

A Carlquestanon piace: troppospazio per far capire il vero talento di chi è in sella. Il britannico, personaggio autentico, ruspante, fuori dalle righe e per ben 4 ...

A Carlquesta MotoGP non piace: troppo livellata e senza spazio per far capire il vero talento di chi è in sella. Il britannico, personaggio autentico, ruspante, fuori dalle righe e per ben 4 volte ...Ritorno al Futuro, 2000: Edwards al posto giusto Colin approfitta dei 'guai' Ducati (out, ... la seconda nel 2001 con Valentinoe la VTR1000SPW del team Cabin Honda, la terza nel 2002 (la ...Carl Fogarty, leggendario pilota britannico e 4 volte campione del mondo in Superbike, ha rilasciato un'intervista al magazine Mow circa la MotoGP e la situazione di Valentino Rossi: "Dispiace vederlo ...La leggenda della Ducati si rivolge al Dottore: "Saresti ancora in testa se si togliesse tutta l'elettronica". Il quattro volte campione del mondo di Sbk Carl Fogarty in un'intervista a Mowmag.com non ...