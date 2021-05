(Di mercoledì 5 maggio 2021) l'all'. Fan: ' Che... '. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da. Oggi, ad attrarre l'attenzione dei fan - che ogni ...

Globe1078 : Flavio Insinna, l'errore choc della concorrente all'Eredità. Fan furiosi: «Che vergogna...» - OnceUponATeddy : RT @bubinoblog: #LEredita vola con 4,6 milioni di telespettatori e il 24,8%. Merito del format, merito di Flavio Insinna, merito della squa… - The_Aktor : @_SimoTarantino @90ordnasselA “Sto nano demmerda” rubando un’espressione al vate Flavio Insinna - infoitcultura : Torna in TV “Il pranzo è servito” lo storico programma di Corrado su Rai1 dal 28 Giugno condotto da Flavio Insinna - infoitcultura : Flavio Insinna fa una dedica a L’Eredità: “Auguri, tesoro mio” -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

l'errore choc della concorrente all'Eredità. Fan furiosi: ' Che vergogna... '. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da. Oggi, ad attrarre l'attenzione dei fan - che ogni sera si ritrovano su Twitter per commentare la puntata - l'errore di una concorrente durante un 'duello'. Ma andiamo con ordine. Leggi ...Bene Antonella Clerici Nel preserale L'Eredità divola a 4.591.000 spettatori (24.8%) e stacca Avanti un Altro di Paolo Bonolis su Canale 5 che ottiene 3.459.000 spettatori (19.4%). ...Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna, a cuore aperto sui social: la dedica più bella è per una persona importantissima.Indice dei contenuti1 L’Eredità, la diretta del 5 maggio2 L’Eredità 5 maggio, L’una o l’altra3 Le Quattro Date4 L’Eredità 5 maggio, i Paroloni Condividi su Mercoledì 5 maggio, alle 18:45 su Rai 1, è a ...