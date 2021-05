FINO A CHE PUNTO CI RENDIAMO CONTO DI QUANTO BILL GATES SIA PERICOLOSAMENTE PAZZO? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa non è una reazione eccessiva all’ultima incursione di GATES nel ciclo delle notizie. È un’osservazione basata su un lungo schema di dichiarazioni e comportamenti del fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi che siano mai vissuti. BILL GATES è PAZZO. Ed è pericoloso, perché è disposto a investire somme indicibili di denaro per realizzare proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa non è una reazione eccessiva all’ultima incursione dinel ciclo delle notizie. È un’osservazione basata su un lungo schema di dichiarazioni e comportamenti del fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi che siano mai vissuti.. Ed è pericoloso, perché è disposto a investire somme indicibili di denaro per realizzare proviene da Database Italia.

reportrai3 : Renzi fa riferimento al video girato a Fiano Romano ma fino a quel momento durante l’intervista non avevamo menzion… - MARCOCARTA85 : Il mio nuovo singolo si intitola #MalaSuerte e uscirà il 7 Maggio! Questa è una delle tante piccole sorprese e… - ElisaDospina : Sono contenta di aver ignorato fino ad oggi l’esistenza di #GiuliaTorelli una di quelle che discrimina le donne e c… - Epnoveotto : Posso dire la mia senza essere mangiata? Per me stanno bene solo come amici, non ce li vedrei come coppia... ok, ch… - clarkxvfire : @50kasteriski In teoria dovrebbero essere stati cambiati tutti in pratica non so fino a che punto visto che i magis… -