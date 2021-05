Finding the Mother Tree: il film che ha ispirato «Avatar» di James Cameron è in produzione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Amy Adams e Jake Gyllenhaal saranno i produttori del lungometraggio che trasporranno sul grande schermo il libro scritto dalla famosissima ricercatrice Suzanne Simard. Variety ha condiviso l'annuncio e, stando a quanto dichiarato dalla testata giornalistica, la produzione del film sarà guidata dai due attori, che hanno acquisito i diritti dell'opera letteraria per realizzare la pellicola. Finding the Mother Tree: un film che elogia la natura e racconta il mondo degli alberi Finding the Mother Tree è il titolo dello scritto di Suzanne Simard, un libro che racconta le sue ricerche in campo naturale. La dottoressa, almeno inizialmente, venne derisa per i suoi studi sugli alberi, i quali raccontavano la capacità di quest'ultimi di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Amy Adams e Jake Gyllenhaal saranno i produttori del lungometraggio che trasporranno sul grande schermo il libro scritto dalla famosissima ricercatrice Suzanne Simard. Variety ha condiviso l'annuncio e, stando a quanto dichiarato dalla testata giornalistica, ladelsarà guidata dai due attori, che hanno acquisito i diritti dell'opera letteraria per realizzare la pellicola.the: unche elogia la natura e racconta il mondo degli alberitheè il titolo dello scritto di Suzanne Simard, un libro che racconta le sue ricerche in campo naturale. La dottoressa, almeno inizialmente, venne derisa per i suoi studi sugli alberi, i quali raccontavano la capacità di quest'ultimi di ...

