Fimaa Bergamo | “Tuteliamo la qualità professionale | altolà all’abusivismo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Stesso mercato, stesse regole. E. È un invito a tenere alta la guardia quello lanciato da, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affariaderente a Confcommercio. Un invito che cade in vista della scadenza del 31 maggio della verifica dei requisiti presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, conditio sine qua non per poter esercitare la professione che mai come in questo periodo, dato il boom delle compravendite immobiliari nonostante la crisi in atto, richiede un salto di. E soprattutto la necessità di fare rete. “Nei confronti del mercatosvolge un ruolo di tutela delladei suoi 400 iscritti che devono ...