Fifa, il Tribunale penale accoglie la richiesta di ricusazione di Gianni Infantino sul caso Keller (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Tribunale penale federale di Bellinzona “ha accolto la richiesta di ricusazione di Gianni Infantino nei confronti di Stefan Keller” ha reso noto oggi la corte, pubblicando la decisione sul proprio sito. Ricusato il procuratore svizzero che dalla scorsa estate indagava sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Stefan Keller aveva aperto il 30 luglio 2020 una procedura contro Infantino per tre incontri informali con l’ex capo della procura svizzera, Michael Lauber, e da marzo stava esaminando il caso di un jet privato pagato dalla Fifa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilfederale di Bellinzona “ha accolto ladidinei confronti di Stefan” ha reso noto oggi la corte, pubblicando la decisione sul proprio sito. Ricusato il procuratore svizzero che dalla scorsa estate indagava sul presidente della. Stefanaveva aperto il 30 luglio 2020 una procedura controper tre incontri informali con l’ex capo della procura svizzera, Michael Lauber, e da marzo stava esaminando ildi un jet privato pagato dalla. SportFace.

RSInews : Caso FIFA, ricusato Keller - Il Tribunale penale federale ha accettato la domanda presentata dal presidente della F… - Blackan25866069 : @carlopaolofesta @marcovarini @SerieA @sole24ore Blitz o non blitz la Superlega si farà,c'è un dispositivo cautelar… - Marylu58121349 : RT @marisa6711: @FmMosca Non si mandano a scuola i bambini. Che faranno li toglieranno alle famiglie?Bene si prenda d’assalto ogni tribunal… - marisa6711 : @FmMosca Non si mandano a scuola i bambini. Che faranno li toglieranno alle famiglie?Bene si prenda d’assalto ogni… - infoitsport : «Fifa e Uefa non possono vietare niente», la Superlega aveva già l'appoggio del Tribunale di Madrid - ilNapolista -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Tribunale Vicenda FIFA: ricusato procuratore Stefan Keller Il Tribunale penale federale (TPF) ha ammesso la richiesta di ricusazione presentata dal presidente della FIFA Gianni Infantino nei confronti del procuratore generale straordinario della Confederazione ...

Roma, Fonseca dopo la sconfitta con la Samp: "Momento difficile" ... con intervento anche da parte della Fifa oltre all'autorizzazione dell'assistente sociale in veste di tutore nominato dal Tribunale. Ieri il sogno di Darboe si è coronato con l'esordio in Serie A.

Fifa, il Tribunale penale accoglie la richiesta di ricusazione di Gianni Infantino sul caso Keller Sportface.it Caso FIFA, ricusato Keller Il Tribunale penale federale ha accettato la domanda presentata dal presidente della Federazione calcistica Gianni Infantino ...

Vicenda FIFA: ricusato il procuratore Stefan Keller BELLINZONA - Il Tribunale penale federale (TPF) ha ammesso la richiesta di ricusazione presentata dal presidente della FIFA Gianni Infantino nei confronti del procuratore generale straordinario della ...

Ilpenale federale (TPF) ha ammesso la richiesta di ricusazione presentata dal presidente dellaGianni Infantino nei confronti del procuratore generale straordinario della Confederazione ...... con intervento anche da parte dellaoltre all'autorizzazione dell'assistente sociale in veste di tutore nominato dal. Ieri il sogno di Darboe si è coronato con l'esordio in Serie A.Il Tribunale penale federale ha accettato la domanda presentata dal presidente della Federazione calcistica Gianni Infantino ...BELLINZONA - Il Tribunale penale federale (TPF) ha ammesso la richiesta di ricusazione presentata dal presidente della FIFA Gianni Infantino nei confronti del procuratore generale straordinario della ...