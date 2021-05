Festa Scudetto Inter, Prefettura di Milano: «Area San Siro massimo 3mila tifosi» (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Prefettura di Milano mette i paletti per la Festa Scudetto dell’Inter in occasione della gara contro la Sampdoria. Le ultime La Prefettura di Milano ha dato il via libera alla Festa Scudetto organizzata dai tifosi dell’Inter per sabato 8 maggio, quando i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno la Sampdoria. «La tifoseria organizzata dell’Inter, per la maniFestazione di sostegno alla squadra dell’8 maggio, si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal Questore e quelle previste dalle norme anticovid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate. È stata individuata un’ampia Area nei pressi di San Siro di circa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladimette i paletti per ladell’in occasione della gara contro la Sampdoria. Le ultime Ladiha dato il via libera allaorganizzata daidell’per sabato 8 maggio, quando i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno la Sampdoria. «La tifoseria organizzata dell’, per la manizione di sostegno alla squadra dell’8 maggio, si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal Questore e quelle previste dalle norme anticovid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate. È stata individuata un’ampianei pressi di Sandi circa ...

