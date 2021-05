Festa della mamma: i dolci facili e light per sorprenderla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica 9 maggio si festeggia la Festa della mamma. E quale regalo più bello per esprimerle il nostro affetto se non un dolce preparato per l’occasione? Cucinare per un’altra persona ha risvolti positivi anche sul nostro umore poiché agisce sui livelli di autostima e fiducia, oltre a formare un legame con chi si ama. Ancora meglio se si scelgono ricette light e con un occhio al benessere e alla linea! Perché di “dessert della salute” se ne possono preparare tantissimi, basta saper scegliere gli ingredienti giusti e saperli mixare con fantasia e consapevolezza. Lo sa bene Angelica Amodei, giornalista, scrittrice e autrice Tv esperta di salute e benessere, autrice dei bestseller “Sorsi di benessere” e “Altri sorsi di benessere” (entrambi editi da Over Edizioni), che attraverso i suoi libri e sul suo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica 9 maggio si festeggia la. E quale regalo più bello per esprimerle il nostro affetto se non un dolce preparato per l’occasione? Cucinare per un’altra persona ha risvolti positivi anche sul nostro umore poiché agisce sui livelli di autostima e fiducia, oltre a formare un legame con chi si ama. Ancora meglio se si scelgono ricettee con un occhio al benessere e alla linea! Perché di “dessertsalute” se ne possono preparare tantissimi, basta saper scegliere gli ingredienti giusti e saperli mixare con fantasia e consapevolezza. Lo sa bene Angelica Amodei, giornalista, scrittrice e autrice Tv esperta di salute e benessere, autrice dei bestseller “Sorsi di benessere” e “Altri sorsi di benessere” (entrambi editi da Over Edizioni), che attraverso i suoi libri e sul suo ...

_Carabinieri_ : #4maggio 1980: un killer mafioso spara alle spalle del Cap. Emanuele Basile mentre, con la moglie e la figlia, assi… - Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - lorepregliasco : Esercizio di immaginazione: che telefonate avrebbe ricevuto #Fedez, testimonial Amazon, se sul palco della festa de… - LeMasserie : Cerchi un pensiero per farle capire quanto è davvero importante per te? Con un profumo non puoi sbagliare! ?? Approf… - Magda_mavi : RT @ilruttosovrano: Milano, festa scudetto, la Lega polemizza sugli assembramenti, ma tre esponenti della Lega: Sardone, Morelli e Bastoni… -