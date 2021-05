Ferrari | presentata la 812 Competizione

(Di giovedì 6 maggio 2021) Laha presentato la 812. Si tratta di una vettura in edizione limitata. MARANELLO – Laha presentato la 812a Fiorano. La casa automobilistica di Maranello ha deciso di rendere nota la vettura che, anche se in edizione limitata, nelle prossime settimane la vedremo sulle strade italiane. Si tratta di una macchina sicuramente molto interessante da scoprire. La nota di Maranello Laha presentato la vettura con una breve nota, riportata dall’Agi: “Questa coppa di vetture, dedicate a un ristretto gruppo di collezionisti e puristi della più nobile tradizione di questa casa, punta alle massime prestazioni senza lasciare spazio a compromessi. Gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo e aerodinamica hanno permesso di ...

È stata presentata la 812 Competizione, nuova versione speciale Ferrari in edizione limitata che si basa sulla 812 Superfast. Nel corso dell'evento, trasmesso in diretta sui canali social della Casa di ... La Ferrari, dopo aver pubblicato le immagini ufficiali della nuova edizione limitata della berlinetta a motore anteriore, oggi la presenta ufficialmente insieme alla Ferrari 812 Competizione A in versione ...