Ferrari presenta la 812 Competizione e la 812 Competizione A

È stata presentata la 812, nuova versione speciale in edizione limitata che si basa sulla 812 Superfast. Nel corso dell'evento, trasmesso in diretta sui canali social della Casa di Maranello, è stata svelata anche la 812A: questa suggestiva spider 'Targa', anch'essa in serie limitata, è un omaggio alla gloriosa tradizione delle scoperte del Cavallino Rampante.

Al termine Enrico Galliera, Chief Marketing Commercial Officer di, ha presentato la vettura e ha successivamente svelato le forme della 812 Competizione A. Questa coppia di vetture, dedicate ...Svelate le due vetture speciali della casa di Maranello basate sulla 812 Superfast. L'evento di lancio si è svolto in diretta sui canali social del Cavallino Rampante e nella nuova sede del ...Basata sulla 812 Superfast, è stata presentata la 812 Competizione, mossa da un potente V12 che in 2,85 secondi ti porta da fermo a 100 km/h ...È stata presentata in diretta social sui canali della Casa di Maranello la 812 Competizione, la nuova Ferrari in edizione limitata. Nata sulla base della 812 Superfast sarà proposta anche in versione ...