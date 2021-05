Ferrari - La 812 Competizione è anche Aperta (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Ferrari svela due nuove edizioni speciali basate sulla 812 Superfast. In una diretta online dal nuovo dipartimento delle Attività Sportive GT sul circuito di Fiorano, la Casa di Maranello ha presentato le 812 Competizione e 812 Competizione A, entrambe già sold out: sono le eredi della F12tdf e per la prima volta è prevista anche la variante con tetto apribile derivata dalla 812 GTS. Le due sportive saranno prodotte in serie limitata, ma il numero di esemplari previsti e i prezzi non sono stati comunicati. 30 CV in più e 38 kg in meno. Trattandosi della massima evoluzione della V12 a motore anteriore, i tecnici Ferrari hanno previsto numerose modifiche alla telaistica, all'aerodinamica e alla meccanica con lo scopo di ottenere performance ancora più estreme in pista. Il V12 6.5 aspirato è stato ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lasvela due nuove edizioni speciali basate sulla 812 Superfast. In una diretta online dal nuovo dipartimento delle Attività Sportive GT sul circuito di Fiorano, la Casa di Maranello ha presentato le 812e 812A, entrambe già sold out: sono le eredi della F12tdf e per la prima volta è previstala variante con tetto apribile derivata dalla 812 GTS. Le due sportive saranno prodotte in serie limitata, ma il numero di esemplari previsti e i prezzi non sono stati comunicati. 30 CV in più e 38 kg in meno. Trattandosi della massima evoluzione della V12 a motore anteriore, i tecnicihanno previsto numerose modifiche alla telaistica, all'aerodinamica e alla meccanica con lo scopo di ottenere performance ancora più estreme in pista. Il V12 6.5 aspirato è stato ...

