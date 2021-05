Ferrari - La 812 Competizione è anche Aperta - VIDEO (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Ferrari svela due nuove edizioni speciali basate sulla 812 Superfast. In una diretta online dal nuovo dipartimento delle Attività Sportive GT sul circuito di Fiorano, la Casa di Maranello ha presentato le 812 Competizione e 812 Competizione A, entrambe già sold out: sono le eredi della F12tdf e per la prima volta è prevista anche la variante con tetto apribile derivata dalla 812 GTS. Le due sportive saranno prodotte in serie limitata: la 812 Competizione ha un prezzo di partenza di 499 mila euro e sarà realizzata in 999 esemplari, mentre tutte le 549 Competizione A che verranno assemblate sono state vendute a un prezzo di partenza pari a 578 mila euro. 30 CV in più e 38 kg in meno. Trattandosi della massima evoluzione della V12 a motore anteriore, i tecnici Ferrari ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lasvela due nuove edizioni speciali basate sulla 812 Superfast. In una diretta online dal nuovo dipartimento delle Attività Sportive GT sul circuito di Fiorano, la Casa di Maranello ha presentato le 812e 812A, entrambe già sold out: sono le eredi della F12tdf e per la prima volta è previstala variante con tetto apribile derivata dalla 812 GTS. Le due sportive saranno prodotte in serie limitata: la 812ha un prezzo di partenza di 499 mila euro e sarà realizzata in 999 esemplari, mentre tutte le 549A che verranno assemblate sono state vendute a un prezzo di partenza pari a 578 mila euro. 30 CV in più e 38 kg in meno. Trattandosi della massima evoluzione della V12 a motore anteriore, i tecnici...

