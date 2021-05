Ferrari 812 Competizione e 812 Competizione A | ecco gli ultimi gioielli di Maranello – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Direttamente derivata dalla 812 Superfast, la812rappresenta l’interpretazione più estrema della GT made in. Il propulsore è stato profondamente rivisto con l’introduzione di bielle di titanio, più leggere del 40%, albero motore più leggero del 3%, nuovi alberi a camme, rinnovati trattamenti superficiali per la diminuzione degli attriti interni – DLC, acronimo di Diamond-like carbon – applicati a spinotti dei pistoni e alberi a camme. La potenza a disposizione è cresciuta di 30 Cv, per un totale di 830, erogati a 9.250 giri/min. Il limitatore frena l’esuberanza del propulsore al regime di 9.500 giri/min, un record per un motore stradale di questa cubatura. L’erogazione, più appuntita che mai, non ha sacrificato significativamente la coppia motrice, che si attesta a 692 Nm a ...