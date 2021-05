Federmoto | 110 anni di gloria e la sfida del futuro

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Pur nei limiti imposti dalla pandemia, proseguono in questi giorni e si svilupperanno per tutto il 2021 le molteplici iniziative per celebrare i 110della FMI, la Federazione Motociclistica ...

FicrLombardia : RT @federmoto: 29.04.1911 - 29.04.2021 #110AnniFMI Oggi la Federazione Motociclistica Italiana celebra il suo 110° #anniversario. Fin qui,… - federmoto : 29.04.1911 - 29.04.2021 #110AnniFMI Oggi la Federazione Motociclistica Italiana celebra il suo 110° #anniversario.… -

Ultime Notizie dalla rete : Federmoto 110

La Gazzetta dello Sport

Pur nei limiti imposti dalla pandemia, proseguono in questi giorni e si svilupperanno per tutto il 2021 le molteplici iniziative per celebrare ianni della FMI, la Federazione Motociclistica Italiana nata il 29 aprile 1911 con la dicitura Moto Club d'Italia. Non è una rievocazione burocratica legata al calendario: 'centodiecianni' di ......Italiana compieanni , dunque quale miglior modo di festeggiare se non quello di farlo attraverso un film ? #WeAreFMI - The Movie , questo è il titolo del docufilm dedicato a- già ...Appuntamento sul canale MS Motor TV e sulle piattaforme ufficiali FMI per provare a ripercorrere il motociclismo italiano insieme al Presidente Giovanni Copioli ...Il 29 aprile la Federazione Motociclistica italiana compirà 110 anni ecco le iniziative in programma per celebrare l’anniversario ...