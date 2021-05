Fedele: “Sarri ha fatto una richiesta che ADL non può permettersi. Mourinho poteva venire a Napoli se…” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro ha commentato il no di Sarri ai partenopei e ha parlato della suggestione Spalletti: “Il Napoli ha fatto un casting per gli allenatori, Sarri ha detto di no perché voleva l’incedibilità di Koulibaly e Insigne ma questo non gli è stato promesso. Qualche altro giovane non si sa l’impatto che può avere. Alla fine sembra che ci sia più possibilità con Spalletti e poi le alternative”. “Allegri? Assolutamente no. Quando ho letto le dichiarazioni di Mourinho in cui spiegava che sarebbe andato in Italia mi è venuto un lampo, poteva essere un colpo alla De Laurentiis. Se non l’ha fatto allora il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Enricoai microfoni di Radio Marte, ha parlato del prossimo allenatore del. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro ha commentato il no diai partenopei e ha parlato della suggestione Spalletti: “Ilhaun casting per gli allenatori,ha detto di no perché voleva l’incedibilità di Koulibaly e Insigne ma questo non gli è stato promesso. Qualche altro giovane non si sa l’impatto che può avere. Alla fine sembra che ci sia più possibilità con Spalletti e poi le alternative”. “Allegri? Assolutamente no. Quando ho letto le dichiarazioni diin cui spiegava che sarebbe andato in Italia mi è venuto un lampo,essere un colpo alla De Laurentiis. Se non l’haallora il ...

